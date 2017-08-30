«Флорида» заключила пробный контракт с нападающим Пирри

«Флорида Пантерз» заключил пробный контракт с нападающим Брэндоном Пирри, сообщается на официальном сайте клуба.



26-летний Пирри в прошедшем сезоне выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», принял участие в 60 матчах и отметился 18 (8+10) баллами за результативность при показателе полезности "-8". Всего в НХЛ он провёл семь сезонов, играя за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз», «Анахайм Дакс» и «Рейнджерс», и набрал 98 (57+41) очко в 226 встречах. Пирри был выбран на драфте 2009 года под общим 59-м номером.