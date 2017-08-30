Хартли: рад остаться в сборной Латвии, мы идём только вперёд

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал подписание с национальной командой нового контракта на пять лет.

«Я очень рад вернуться в Латвию. Прошлый сезон дал большой опыт, у меня была возможность познакомиться с новой страной, её культурой, игроками сборной и федерацией. На чемпионате мира в Кёльне мы были близки к тому, чтобы попасть в плей-офф. Ключевым является то, что мы не смотрим назад и идём только вперёд», — приводятся слова Хартли на официальном сайте федерации хоккея Латвии.