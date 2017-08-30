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«Калгари» взял на просмотр форварда Глэсса и заключил новый контракт с Кулаком

30 августа 2017, среда. 00:59 Хоккей

«Калгари Флэймз» взял на просмотр нападающего Тэннера Глэсса и подписал новый двусторонний контракт на один год с защитником Бреттом Кулаком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Глэсс в прошедшем сезоне выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», провёл 11 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 (1+1) очка. В семи играх плей-офф форвард отметился 4 (1+3) баллами.

22-летний Кулак провёл 21 матч регулярного чемпионата, в которых сделал три передачи и набрал 12 штрафных минут. Также он сыграл 22 матча в АХЛ, набрав 10 (2+8) очков. Его зарплата на уровне НХЛ составит $ 650 тысяч.

Источник: Официальный сайт "Калгари Флэймз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
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