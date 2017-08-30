Йормакка: Толванен уже играет, как Мозякин и Ковальчук, а ему всего 18 лет

Форвард финского «Йокерита» Пекка Йормакка прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) и дебют в лиге 18-летнего нападающего Ээли Толванена.

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«Попал под силовой приём, губу рассекло, кровь текла, пришлось ехать на скамейку, и тут же «Динамо» забило. Нет, там нарушения не было. У нас было много отличных возможностей забить, но «Динамо» хорошо оборонялось. Мы отлично стартовали в этом сезоне, довольны первой поездкой, нужно только больше забивать.

Мы более активно играем в этом сезоне, больше давим соперника, спецбригады работают отлично. Ребята в хорошей форме, всё неплохо сейчас. Ээли – невероятный игрок, ему всего 18 лет, а он играет, как Мозякин и Ковальчук. Надеюсь, он будет долго играть в лиге, я хочу с ним поиграть больше одного сезона. С первых тренировок я был удивлён им, этот парень может играть!» — сказал Йормакка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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