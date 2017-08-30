Двойной сейв Ильи Ежова — лучший на первой неделе в КХЛ

КХЛ обнародовала 10 лучших сейвов первой недели регулярного чемпионата. Лучшим стал двойной сейв голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова в матче с «Адмиралом».
10. Александр Судницин («Локомотив»).
9. Никита Беспалов («Спартак»).
8. Магнус Хелльберг («Куньлунь»).
7. Микко Коскинен (СКА).
6. Михаил Бирюков («Витязь»).
5. Карри Рамо («Йокерит»).
4. Василий Демченко («Трактор»).
3. Микко Коскинен (СКА).
2. Игорь Сапрыкин («Витязь»).
1. Илья Ежов («Нефтехимик»).
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.