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Двойной сейв Ильи Ежова — лучший на первой неделе в КХЛ

30 августа 2017, среда. 09:00 Хоккей

КХЛ обнародовала 10 лучших сейвов первой недели регулярного чемпионата. Лучшим стал двойной сейв голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова в матче с «Адмиралом».

10. Александр Судницин («Локомотив»).

9. Никита Беспалов («Спартак»).

8. Магнус Хелльберг («Куньлунь»).

7. Микко Коскинен (СКА).

6. Михаил Бирюков («Витязь»).

5. Карри Рамо («Йокерит»).

4. Василий Демченко («Трактор»).

3. Микко Коскинен (СКА).

2. Игорь Сапрыкин («Витязь»).

1. Илья Ежов («Нефтехимик»).

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Витязь ХК Йокерит ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК СКА ХК Трактор Илья Ежов Карри Рамо Микко Коскинен Михаил Бирюков - хоккей
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