«Ванкувер» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Райана Уайта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» пригласил форварда Райана Уайта в тренировочный лагерь. Контракт между игроком и командой будет носить пробный характер. Об этом информирует официальный сайт канадского клуба.



29-летний игрок в прошлом сезоне выступал в Национальной хоккейной лиге за команды «Аризона Койотс» и «Миннесота Уайлд». В общей сложности на его счету 9 заброшенных шайб и 7 голевых передач в 65 матчах. Всего в лиге он провёл 313 матчей, в которых набрал 61 (31+30) очко.

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