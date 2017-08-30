175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шиксатдаров: вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол

30 августа 2017, среда. 09:45 Хоккей

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:3).

«Тренер выпускал в большинстве, старался оправдывать доверие. Но как-то не получилось отличиться. Было много шансов в большинстве. Надо просто больше работать над завершением. У нас многое получается, в каждой игре есть моменты. Да и у меня были моменты, что-то пока не идёт у меня. Вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол. Но самое главное — не расстраиваться, работать над этим. Нужно быть сконцентрированным в своих моментах», – передаёт слова Шиксатдарова «БИЗНЕС Оnline».

Назаров: хоккей — игра жёсткая, до слёз бывает обидно, когда не забиваешь моменты
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
10:00 Новиков: «Торпедо» вернулось во времена СССР, когда оно было крепкой командой
09:45 Шиксатдаров: вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол
09:30 «Ванкувер» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Райана Уайта
09:16 Фазель: должно произойти чудо, чтобы НХЛ разрешила игрокам участвовать в ОИ
09:15 Силовой приём Пушкарёва признан лучшим на первой неделе в КХЛ
09:05 «Детройт» пригласит экс-форварда «Адмирала» и «Авангарда» Бута в лагерь
09:00 Двойной сейв Ильи Ежова — лучший на первой неделе в КХЛ
08:57 Яковенко: президент «Авангарда» пресёк все слухи — и дело сдвинулось
08:55 Гол Пьянова со вбрасывания — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
08:00 Йормакка: Толванен уже играет, как Мозякин и Ковальчук, а ему всего 18 лет
00:59 «Калгари» взял на просмотр форварда Глэсса и заключил новый контракт с Кулаком
00:58 Хартли: рад остаться в сборной Латвии, мы идём только вперёд
00:41 Фрэттин: в Астане гораздо круче, чем я ожидал, красивый молодой город
00:22 Гурьянов: буду пробиваться в НХЛ, надеюсь, смогу играть в звене с Радуловым
00:05 «Флорида» заключила пробный контракт с нападающим Пирри
29 августа 2017, вторник
23:45 Куликов: «Нефтехимику» не хватило свежести, но без поражений не бывает побед
23:44 Аболс: два периода «Нефтехимик» владел инициативой, но игра длится 60 минут
23:43 Нападающий «Нефтехимика» Ганзл получил травму в матче с «Ладой»
23:35 Назаров: хоккей — игра жёсткая, до слёз бывает обидно, когда не забиваешь моменты
23:00 Артюхин: готов встретиться с болельщиками «Динамо», нам есть что обсудить
23:00 Подшендялов: после забитого буллита поблагодарил Ерёменко, он выручал «Динамо»
22:59 Лугин: пару раз «Локомотив» простил «Витязь», нет качественного завершения
22:47 В. Воробьёв: доволен дебютом Артюхина за «Динамо», он защитник для молодых
22:39 Ялонен: не думал, что говорить перед матчем с ТВ обязательно, учту это
22:39 Кудашов: ротация «Локомотиву» необходима, кто-то лучше выглядит, кто-то хуже
22:39 Гилрой: мне всё нравилось в Москве, «Йокерит» может обыграть любую команду
22:39 Белов: «Витязь» и «Локомотив» не давали друг другу играть
22:20 Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц летом приезжал к Овечкину в Россию
22:07 Буллит Подшендялова принёс московскому «Динамо» победу над «Йокеритом»
22:00 «Лада» нанесла «Нефтехимику» первое поражение в сезоне
21:41 Нападающий «Трактора» Черников пропустит примерно три-четыре недели из-за травмы
21:40 Гатиятулин: через победы к «Трактору» приходит уверенность
21:33 «Локомотив» — «Витязь»: Накладал подрался со Швец-Роговым
21:29 Гол и передача Козуна помогли «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»
21:08 И. Воробьёв: «Трактор» забил в большинстве, но у них было 5 шансов, а у нас один
20:58 Экс-защитник «Магнитки» Жлоба перешёл в «Автомобилист»
20:34 Бэйлен: в первых трёх матчах за «Трактор» я «замёрз», теперь дело пошло
20:16 Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» за две недели до начала лагеря
19:56 Анисин: в «Динамо» единый коллектив, мы пойдём за Воробьёва до конца
19:20 Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Трактором»
19:05 «Колорадо» взял на просмотр экс-защитника «Оттавы» Коуэна, пропустившего сезон
19:01 Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 400 голевых передач
18:26 Артюхин дебютирует за «Динамо» в матче с «Йокеритом»
18:13 Апальков не попал в состав «Локомотива» на матч с «Витязем»
18:11 Метсола: мой шлем был расстёгнут, арбитр ошибся, что не дал свисток
Все новости RSS
Партнерский контент