Шиксатдаров: вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:3).



«Тренер выпускал в большинстве, старался оправдывать доверие. Но как-то не получилось отличиться. Было много шансов в большинстве. Надо просто больше работать над завершением. У нас многое получается, в каждой игре есть моменты. Да и у меня были моменты, что-то пока не идёт у меня. Вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол. Но самое главное — не расстраиваться, работать над этим. Нужно быть сконцентрированным в своих моментах», – передаёт слова Шиксатдарова «БИЗНЕС Оnline».

Назаров: хоккей — игра жёсткая, до слёз бывает обидно, когда не забиваешь моменты