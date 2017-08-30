Новиков: «Торпедо» вернулось во времена СССР, когда оно было крепкой командой

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о турнирной борьбе на Западе между «Торпедо» и «Локомотивом».

«Вообще нижегородцы, может быть, вернулись к уровню команд Советского Союза, когда они были очень крепкой командой с интересными игроками. Можно даже сравнивать эту команду с той, хотя они по стилю были разными. Нижний Новгород имеет хороший коллектив, на который должен ходить зритель. Болельщики должны смотреть и получать удовольствие от результата и борьбы. Они не будут разочарованы, если будут приходить и поддерживать свою команду.

Касаемо конечных результатов сказать сложно, потому что «Локомотив», как мне кажется, имеет определённую психологическую сложность. От него постоянно ждут большого результата, и это накладывает определённое давление на игроков и тренеров. Нужно идти только вперёд и к победе», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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