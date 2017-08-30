Нестеров: мы прервали победную серию «Нефтехимика»

Нападающий «Лады»Александр Нестеров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Прежде всего благодарен партнёрам по команде, потому что они мне очень помогали в игре, подсказывали. Мне было довольно тяжело, так как я не работал с командой на предсезонке, а готовился самостоятельно. Порой понимал, что ещё не хватает сил, но ребята меня страховали и подбадривали. Самое главное, что мы смогли выстоять в меньшинстве, а потом — забить и переломить ход встречи.

Начать выездную серию с победы всегда приятно — это задаёт тон всем следующим матчам. К тому же мы прервали победную серию «Нефтехимика». Перед третьим периодом главный тренер Артис Аболс указал нам на некоторые моменты в собственной игре и игре соперника. Он попросил уделить этому особое внимание, и когда мы воплотили это в жизнь в третьей двадцатиминутке, то получили результат, который помог нам одержать победу в матче.



Было довольно сложно, мы отдали все силы, чтобы соперник не смог забросить нам в неравных составах. Важно, что мы не дали сопернику оторваться в счете. В третьем периоде нам удалось перевести игру в зону соперника, стали больше бросать по воротам, идти на пятак — это принесло свои плоды. И удача была на нашей стороне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.