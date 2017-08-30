«Рейнджерс» выведут номер Рателя, входящего в список 100 величайших игроков НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» увековечит 19-й номер, под которым играл центральный нападающий Жан Ратель. Торжественная церемония пройдёт 25 февраля в Нью-Йорке перед матчем регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз».



Ратель завершил карьеру в 1980 году, набрав 1267 (491+776) очков в 1280 матчах. В течение своей карьеры он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз».



В 1985 году хоккеиста ввели в Зал хоккейной славы, а в 2017-м включили в список 100 величайших игроков Национальной хоккейной лиги.

Обозреватель NY Post: если «Рейнджерс» нужен ветеран, то пусть возьмут Ягра