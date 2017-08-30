Никулин: Артюхин влился в «Динамо» после первого же матча

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Йокеритом» (2:1 Б) и оценил дебют нападающего Евгения Артюхина за клуб.

«Кроме второго периода, игра была равной. У соперника действительно колоссальный перевес по броскам, здесь нечего говорить. Будем исправлять, работать. Думаю, нам скажут, в чём были наши ошибки, почему соперник совершил столько бросков.



Это дебютный матч Жени в «Динамо». Было время, когда мы с ним в сборной играли в одном звене. Я с ним давно знаком, он – игрок с большим опытом, который поиграл на разных уровнях: в заокеанской хоккейной лиге, сборной, в КХЛ был на ведущих ролях. Хорошо, что он пришёл в нашу команду. Влился он в неё после первого же матча. Добро пожаловать.



Был немножко провальный матч с ЦСКА. Все остальные мы провели в тяжёлой борьбе, но смогли достать победы, которые нам были нужны. Несмотря на то что две победы были по буллитам, — это победы. Ими закаляется коллектив, и нашему новому коллективу они необходимы», – передаёт слова Никулина «БИЗНЕС Online».