Бадюков: неудачный старт «Металлурга» связан с потерей трёх основных защитников

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков рассказал о причинах не самого удачного старта магнитогорского «Металлурга» в юбилейном сезоне КХЛ



«Неудачный старт «Металлурга» в первую очередь связан с уходом игроков оборонительного плана. Во-вторых, «Магнитка» уже по обыкновению привыкла, что многое зависит от лидеров, а ведущие игроки не с самого начала вкатываются в чемпионат. Середина и конец августа — это не время для лидеров, и я думаю, что к концу сентября мы увидим и Коваржа, и Мозякина, демонстрирующих тот хоккей, который мы привыкли от них ждать. Но и сейчас программа-минимум выполняется. Они же не могут вытаскивать каждый матч, как это было против «Лады». Поэтому мы видим, что не хватает трёх основных защитников: Антипина, Береглазова, Ли. В обороне не всегда Хабаров успевает, и Терещенко не так надёжно смотрится. Команде не хватает более чёткой игры в обороне.



Я думаю, что по ходу сезона «Металлург» это наладит, будут какие-то дополнительные средства изысканы в плане покупки игроков оборонительного плана. Воробьёву нужно продолжить гнуть свою линию, ниже планки команда не упадёт. Приглашение в команду Игоря Григоренко – это помощь и партнёр для Мозякина и Коваржа. После ухода Зарипова их тройка лишилась игрока, с которым они были на одной волне. А Григоренко из той же плеяды игроков – техничных, опытных и думающих. Да, может, где-то Григоренко не хватает физических возможностей, а возможно, его большое желание зарекомендовать себя немного мешает. Достаточно часто проскакивают комбинации, которые мы видели в розыгрышах с Зариповым – в большинстве стараются друг под другом действовать. Но пока действительно нет такого партнёра для Мозякина, которого в первую очередь хотелось бы видеть Воробьёву», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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