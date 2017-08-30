«Барыс» и «Торпедо» назвали составы на очный матч

Астанинский «Барыс» и нижегородское «Торпедо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Астане.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Диц, Доус — Вей — Фрэттин;
Шалапов — Семёнов, Жайлауов — Сен-Пьер — Тривино;
Савченко — Маклюков, Лихотников — Сагадеев — Акользин;
Полохов — Орехов, Никулин — Шевченко — Маркелов.
«Торпедо»:
Галимов (Лисутин);
Кундратек — Баранцев, Дугин — Еглич — Даугавиньш;
Курбатов — Григорьев, Паршин — Столяров — Галузин;
Мамашев, Грачёв, Потапов — Лазарев — Костицын;
Балдаев, Веряев, Мозер — Ураков — Кулёмин.
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