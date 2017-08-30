Йео: я чувствую, что «Сент-Луис» готов биться

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился ожиданиями от сезона-2017/18. Специалист начал работать в клубе с прошлого сезона. Его контракт рассчитан на четыре года.



«Я помню, как в первый раз в прошлом году зашёл в раздевалку. Я не знал, кто есть кто из этих игроков. Я пытался это понять. Нужно также попытаться представить себя с правильной стороны. Это был довольно сложный процесс. В этом году это совсем другая история. Я чувствую себя намного увереннее и комфортнее в этой команде, и я чувствую, что мы готовы биться», – отметил специалист.

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