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Кузнецов: могу сбросить пару килограммов за 2 тренировки, старшим сложнее

30 августа 2017, среда. 15:22 Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Александр Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона».

«Это всегда хорошо, когда ребята, которым уже за 30, знают, что они должны усерднее тренироваться. Я могу сбросить пару лишних килограммов за две тренировки. Но у ребят постарше это займет пять-шесть дней. Это сложнее. Вот почему они должны работать всё больше и больше», – цитирует нападающего NBC.

Орлов: Овечкин хочет работать и показать всем, кто он есть
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей
Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
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