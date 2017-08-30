Сын Андрея Скабелки покинул «Нефтяник», контракт расторгнут по соглашению сторон

Белорусский нападающий Алексей Скабелка покинул клуб Высшей хоккейной лиги «Нефтяник». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Хоккеист подписал контракт с «Нефтяником» меньше месяца назад.

В минувшем сезоне Скабелка играл в Континентальной хоккейной лиге за «Сибирь» — в 35 матчах на счету нападающего 4 (3+1) очка. Алексей Скабелка является сыном главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, который по окончании регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 подал в отставку из новосибирского клуба.