Доан: знал, что матч 8 апреля для меня, скорее всего, будет последним

Нападающий Шейн Доан прокомментировал своё решение закончить игровую карьеру после 21 сезона в НХЛ.



«Я очень благодарен всем болельщикам за их поддержку. Они помогали на протяжении всей моей карьеры, несмотря на взлёты и падения команды. Я также хочу сказать спасибо «Аризоне», которая предоставила мне возможность остаться в команде на 21 год.



Хотя матч 8 апреля не был объявлен как моя последняя игра, я знал, что он, скорее всего, будет таковым. Я чувствовал неописуемую волну эмоций, когда видел поддержку болельщиков. Они всегда защищали меня и поддерживали. Игра перед ними стала одним из величайших событий в моей жизни», — цитирует Доана официальный сайт лиги.

Легенда «Койотс» Шейн Доан завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ