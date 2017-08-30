Панарин: в «Коламбусе» хочу вырасти как игрок и помочь команде выиграть трофеи

Нападающий Артемий Панарин поделился своими впечатлениями от перехода в «Коламбус Блю Джекетс» на своей первой пресс-конференции в новой команде.



«В „Коламбусе“ хочу вырасти как игрок и помочь команде выиграть трофеи.



Ещё я привёз сюда свои боксёрские перчатки, но они могут понадобится позже», — приводит слова Панарина в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн.



25-летний Панарин выступал два года за «Чикаго», в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей. 23 июня его обменяли в стан «мундиров».



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