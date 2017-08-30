ЦСКА обменял Никиту Пивцакина в «Металлург» на Дмитрия Шуленина

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «армейской» команды, московский ЦСКА обменял защитника Никиту Пивцакина в магнитогорский «Металлурга» на игрока обороны Дмитрия Шуленина.



21-летний Шуленин не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне КХЛ. 26-летний Пивцакин в свою очередь сыграл в двух встречах, не набрав результативных баллов при показателе полезности «0», в среднем проводя на льду около 10 минут за матч. Пивцакин — воспитанник омского хоккея, ранее выступал за «Авангард» на протяжении семи сезонов.



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