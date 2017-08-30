Гавриков: впервые сыграл в паре с Рафиковым в 13 лет, мы до сих пор друзья

Защитник петербургского СКА Владислав Гавриков рассказал, как начинал заниматься хоккеем.



«В первый раз я забил гол лет в восемь. В таком возрасте ещё не думал ни про какую игру в защите, хотелось просто побольше повозиться с шайбой. Впервые встал на коньки на хоккейной тренировке. До этого даже не пробовал — не помню такого.



В первый раз с Рушаном Рафиковым сыграл лет в 13, потом мы вместе выступали очень долго: и в „молодёжке“, и позже. Мы до сих пор хорошие друзья. Когда нас поставили вместе, мы и сдружились», — приводит слова Гаврикова официальный «твиттер» клуба.

«В связи с серьёзными просчётами в работе». Что творилось на неделе в КХЛ «Ледовый» без бакланов, запрет для Жердева. Неделя КХЛ со смайликами.