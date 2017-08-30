Список травмированных игроков КХЛ: повреждения у Анисина и Странски

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков.
«Автомобилист»:
Бодров Денис;
Миловзоров Егор;
«Адмирал»:
Райт Джеймс;
«Ак Барс»:
Голубев Денис;
Захарчук Степан
«Амур»:
Йордан Михал;
Кириллов Дмитрий;
Кузьмин Денис;
Лютов Дмитрий;
«Барыс»:
Старченко Роман;
«Динамо» Мн:
Денисов Владимир
«Динамо» Р:
Галвиньш Гунтис;
Гальярди Терри;
Гиллис Колтон;
Редлихс Микелис;
«Куньлунь Ред Стар»:
Вольский Войтек;
«Лада»:
Стрельцов Василий;
«Северсталь»:
Васильев Валерий;
Корнеев Константин;
Странски Матей;
СКА:
Зубарев Андрей;
«Спартак»:
Потапов Максим;
Синицын Дмитрий;
«Торпедо»:
Желдаков Григорий;
Жуков Михаил;
Муршак Ян;
«Трактор»:
Афонасьевский Семён;
Черников Александр;
ХК «Динамо» М:
Анисин Михаил;
Варнаков Михаил;
Игнатушкин Игорь;
Рылов Яков;
Шарыченков Александр;
ХК «Сочи»:
Точицкий Никита;
Энеруд Симон.