Дацюк: моё возвращение в НХЛ возможно, надо просто себя готовить к этому

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк не исключил своего возвращения в Национальную хоккейную лигу.
«Марков хочет выбить 1000 матчей в НХЛ, поэтому позже он может вернуться за океан, готов ли к такому же шагу? Ему 10 матчей осталось, а мне — 50, целый сезон. Не думал об этом. Но – всё возможно. Надо просто себя готовить к этому. Поставить цель.
Чем буду заниматься по окончании карьеры? Я пока не хочу задумываться на эту тему. Потому что осталось ещё время – золотое. И потому что его осталось немного. Хочется получить это последнее удовольствие от занятия любимым делом. Так что сейчас стараюсь наслаждаться этими моментами, и с возрастом ты начинаешь больше ценить то, что вокруг происходит. По-другому к этому относишься», — цитирует Дацюка «Спорт-экспресс».