Малкин: Зарипов мог бы закрепиться в «Вашингтоне», «Питтсбурге» или «Коламбусе»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о возможном продолжении карьеры Даниса Зарипова в НХЛ.



«У него очень хорошие шансы заиграть в НХЛ, зная его характер — в хорошем смысле слова татарский: такой пробивной, настырный, — сказал Малкин. — Он очень хочет играть, и НХЛ — это последний из вариантов. Зарипов — техничный игрок и смог бы закрепиться в первом-втором звене какой-нибудь играющей команды. Вариантов много: тот же „Питтсбург“ или „Вашингтон“, который любит приглашать русских игроков, или же „Коламбус“, где есть Панарин и Бобровский», — цитирует игрока ТАСС.

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