Реник: Доан — лучший игрок в истории «Аризоны», у него великолепная карьера

Хоккейный эксперт Джереми Реник поделился мнением о завершении карьеры 41-летнего нападающего Шейна Доана. Форвард после 21 года карьеры в НХЛ решил повесить коньки на гвоздь. Реник и Доан несколько лет провели вместе в «Койотс».



«Поздравляю моего партнёра по команде и хорошего друга Шейна Доана с великолепной карьерой. Лучший игрок в истории «Аризоны». Наслаждайся заслуженным отдыхом, номер 19», — написал Реник в своём «твиттере».



В общей сложности на счету Доана 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. За свою карьеру он провёл 55 матчей в плей-офф и набрал в них 28 (15+13) очков.

Легенда «Койотс» Шейн Доан завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ