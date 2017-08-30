Дуайер: матч закончился для минского «Динамо» не так, как мы могли рассчитывать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения в матче со «Слованом» (2:4).



«Конечно, этот матч закончился не так, как мы могли рассчитывать. Команда проделала отличную работу в первом периоде. Продемонстрировала хорошую игру, прибрала к своим рукам преимущество, создала немало голевых моментов — больше, чем соперник. Но пропущенная перед перерывом шайба стала серьёзным фактором, который помог «Словану» выровнять ход встречи во втором периоде. Ну, а третья двадцатиминутка получилась совсем не такой, какую мы хотели бы видеть. Мы позволяли хозяевам создавать спонтанные моменты, дали возможность оттолкнуться и убежать. А хоккей — быстрая игра. Всё моментально изменилось и стало не в нашу пользу. Плюс стоит отметить лидеров братиславского клуба, которые сегодня оказались очень успешны и реализовали свои моменты», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» уступило «Словану», потерпев четвёртое поражение в сезоне