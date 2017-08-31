«Локомотив» обменял защитника Александра Калинина в «Амур» на компенсацию

«Амур» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого карьеру в составе дальневосточного клуба продолжит 19-летний защитник Александр Калинин. Ярославский клуб получил за игрока денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне Калинин провёл за МХК «Локо» 48 матчей регулярного чемпионата и четыре в плей-офф, отметившись 13 (1+12) баллами за результативность при показателе полезности "+17". В сезоне-2015/16 он вместе с ярославским клубом стал обладателем Кубка Харламова, а в 2017 году стал обладателем Кубка Вызова МХЛ.