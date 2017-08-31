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Павлович: минскому «Динамо» надо собраться, поверить в свои силы

31 августа 2017, четверг. 10:32 Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4).

«Очень расстроены. Играли здорово два периода, в третьем подвели удаления, пропустили два гола в меньшинстве, ещё один в пустые. Мало играть хорошо, надо терпеть, играть все 60 минут, это самое главное. Надо собраться, поверить в свои силы и возможности.

Объяснений того, что случилось в третьем периоде, никаких быть не может. Перестали играть в ту игру, которую показывали два периода, «Слован» это почувствовал, немного добавил, где-то им повезло, что забили, на этой волне они выиграли.

Посмотрим видео, поговорим с ребятами. Какой бы сегодня плохой или хороший матч ни был, нам нужно собрать силы в кулак и идти дальше", — сказал Павлович в эфире клубного телевидения.

Минское «Динамо» уступило «Словану», потерпев четвёртое поражение в сезоне

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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