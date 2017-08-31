«Трактор» продлил контракт с защитником Ником Бэйленом до 2019 года

Как стало известно «Чемпионату», защитник Ник Бэйлен продлил контракт с «Трактором» до 2019 года.

Губарев: Бэйлена было непросто уговорить, помог Щехура Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, как челябинская команда готовится к 10-му сезону КХЛ.

Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2017/18. 27-летний Бэйлен перешёл в «Трактор» из минского «Динамо», за который выступал три года. В текущем регулярном чемпионате защитник провёл четыре матча и забросил одну шайбу, проводя на площадке в среднем по 20 с половиной минут за игру. Всего в КХЛ на счету Бэйлена 81 (23+58) балл за результативность в 122 матчах.

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