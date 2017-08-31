Козиолс: Хартли может покинуть сборную Латвии, если получит предложение из НХЛ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс сообщил, что главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, с которым недавно был подписан новый контракт на пять лет, может вернуться в НХЛ, если ему поступит предложение о работе.



«Наши интересы совпали. Во-первых, в 2021 году будет чемпионат мира в Риге, а во-вторых, мы хотим отобраться на Олимпиаду 2022 года. Обе стороны были заинтересованы в подписании контракта на пять лет.



В контракте есть пункт, по которому Хартли может в любой год расторгнуть договор, если до 31 января ему поступит предложение о работе в НХЛ. Кроме того, есть пункт, по которому он может работать в европейском клубе, если сможет тренировать во время международных пауз и в подготовительный этап перед чемпионатом мира», — цитирует Козиолса Diena.

Хартли подписал пятилетний контракт со сборной Латвии