К. Дженовей: «Слован» ищёт своё лицо, первая победа — шаг в верном направлении

Нападающий «Слована» Колби Дженовей прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2), которая стала для его команды первой в сезоне.

«Мы неплохо провели вторую половину первого периода, выстояли в меньшинстве, Мазанец нас выручал. Думаю, на перерыв мы ушли, владея инициативой, но во втором игровом отрезке продолжили удаляться, соперник захватил игру в свои руки, нам повезло, что ушли на перерыв при счёте 1:2. В третьем периоде был поворотный момент, мы переигрывали их, соперник начал уставать, мы получили шансы в большинстве и реализовали их.



Атмосфера на арене была отличная. Никто в команде не чувствовал себя комфортно на выезде, мы вернулись домой и пытаемся найти своё лицо. Эта победа — хороший шаг в верном направлении», — сказал Дженовей в эфире клубного телевидения.