Майоров: переход «Амура» на канадскую площадку — порочная практика

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал переход домашней арены хабаровского «Амура» на канадский формат площадки.
«С моей точки зрения, переход на канадскую площадку – это порочная практика. Мы с самого начала взяли курс на копирование НХЛ, совершенно забыв о собственных традициях, школе хоккея и других социальных условиях, в которых мы живём, и что это другая страна. Создать огромное промышленное предприятие, которым является НХЛ, за короткое время практически невозможно. Для этого нужны другие условия. Я считаю, что почти любое копирование НХЛ неправильно. Нужно исходить из своих интересов и традиций. Думаю, лига должна принять решение, по которому все бы играли по одним правилам.
Я могу понять, что, когда строился стадион во Владивостоке, говорили, что там площадка чуть меньшего размера, но почему мы должны искусственно уменьшать, как в том же Хабаровске? Я этого не понимаю. Что это даёт? Первое, что приходит на ум сторонникам канадских площадок, – зрелищность. Но, господа, зрелищность зависит не от размера площадки, а от уровня мастерства, вот из этого и надо исходить. Изменение площадки ради избегания «слепых» зон? Это отговорка», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.
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