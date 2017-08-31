Майоров: переход «Амура» на канадскую площадку — порочная практика

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал переход домашней арены хабаровского «Амура» на канадский формат площадки.

Домашняя арена «Амура» перейдёт на канадский формат площадки

«С моей точки зрения, переход на канадскую площадку – это порочная практика. Мы с самого начала взяли курс на копирование НХЛ, совершенно забыв о собственных традициях, школе хоккея и других социальных условиях, в которых мы живём, и что это другая страна. Создать огромное промышленное предприятие, которым является НХЛ, за короткое время практически невозможно. Для этого нужны другие условия. Я считаю, что почти любое копирование НХЛ неправильно. Нужно исходить из своих интересов и традиций. Думаю, лига должна принять решение, по которому все бы играли по одним правилам.

Я могу понять, что, когда строился стадион во Владивостоке, говорили, что там площадка чуть меньшего размера, но почему мы должны искусственно уменьшать, как в том же Хабаровске? Я этого не понимаю. Что это даёт? Первое, что приходит на ум сторонникам канадских площадок, – зрелищность. Но, господа, зрелищность зависит не от размера площадки, а от уровня мастерства, вот из этого и надо исходить. Изменение площадки ради избегания «слепых» зон? Это отговорка», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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