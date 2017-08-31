Нападающий «Питтсбурга» Арчибальд покрестил дочку в кубке Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джош Арчибальд покрестил свою дочь Брекен в кубке Стэнли. Девочка родилась три недели назад.

«Питтсбург» в сезоне-2016/17 защитил чемпионский титул, обыграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. 24-летний Арчибальд принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы, а также провёл четыре игры в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

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Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте хранителя кубка Стэнли в «Твиттере».