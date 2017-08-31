Нападающий Юхан Сундстрём из-за травмы не поехал с «Авангардом» на выезд

Нападающий Юхан Сундстрём не поехал с «Авангардом» на трёхматчевый выезд из-за повреждения. Новичок омского клуба провёл три матча в стартовавшем чемпионате, набрав 1 (0+1) очко, и пропустил последний матч команды со «Спартаком». На выездной серии «Авангард» сыграет с ЦСКА (1 сентября), «Витязем» (3 сентября) и «Слованом» (5 сентября).

Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Вячеслав Новицкий.

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Никита Лисов, Максим Минеев, Александр Осипов, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Евгений Назаркин, Эрик Густафссон.

Нападающие: Александр Пережогин, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Пётр Хохряков, Данил Файзуллин, Михаил Фисенко, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артём Манукян, Ансель Галимов, Деннис Эверберг, Андре Петерссон.