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Зарипов: в начале следующей недели будет понимание, поеду я в НХЛ или нет

31 августа 2017, четверг. 14:12 Хоккей

Нападающий Данис Зарипов рассказал о своей подготовке к НХЛ и отметил, что вопрос о продолжении карьеры за океаном решится в начале следующей недели. 36-летний россиянин был дисквалифицирован ИИХФ на два года за допинг, однако получил разрешение играть в НХЛ.

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«Подготовка изначально была направлена на североамериканский стиль. Уже две недели отрабатываем катание и броски. Также работа направлена на силовую часть катания. С начала следующей недели, если ничего не изменится, начнём работать на скорость. Будем дальше смотреть, как сложится ситуация. Акцентирую внимание на технике катания. Там площадка маленькая, но скорости выше.

Важен ли финансовый фактор? Не хотелось бы акцентировать на этом внимание. В моей ситуации важно в первую очередь продолжить карьеру. А там уже бороться за увеличение зарплаты. Не хочется ехать в третье-четвёртое звено. Я прекрасно всё понимаю. Но я готов ко всему и готов делать работу, которая может помочь команде.

Какой жду контракт — двусторонний или односторонний? Разговоры идут разные. Пока не хочу открывать рот по этому поводу. В начале следующей недели будет какое-то понимание, поеду ли я туда или нет", – цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Данис Зарипов
Новости. Хоккей
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