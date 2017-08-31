Доус: у Вея и Фрэттина уже есть взаимопонимание, пытаюсь привыкнуть к ним

Нападающий «Барыса» Найджел Доус после победы над «Торпедо» (4:2) подвёл итоги домашней серии и рассказал о поиске взаимопонимания с новыми партнёрами по звену Линденом Веем и Мэттью Фрэттином.

«С „Торпедо“ получилась по-настоящему крутая игра. Команды шли близко, весь матч в напряжении, но мы сыграли очень хорошо, несмотря на то что это была четвёртая встреча кряду. Мы сделали работу над ошибками по прошлой игре с „Северсталью“. Да, они забили в большинстве, но мы всё равно вышли вперёд. Такие упорные матчи полезны, они закаляют.



Как оценю домашнюю серию? Я бы сказал, что это хороший старт. Здорово, что мы начали сезон с победы и завершили домашнюю серию тоже победой. Это добавляет уверенности команде, положительно сказывается на атмосфере в коллективе. Конечно, идеально бы было стать сильнейшими во всех четырёх матчах, но на поражениях учатся.



В новой тройке мы создаём что-то новое. Новые хоккеисты, у каждого свои сильные стороны, видение игры. Да, с Боченски и Бойдом мы понимали друг друга отлично, но нужно идти дальше. Думаю, по ходу сезона, по ходу матчей взаимопонимание будет улучшаться. Линден теперь играет на своей позиции, он всегда был центрфорвардом, а не крайним нападающим, поэтому он в своей тарелке. Линден и Мэттью уже играли раньше вместе в другой команде. Я теперь подстраиваюсь под них. У них уже есть определённое взаимопонимание, пытаюсь привыкнуть к ним», — цитирует Доуса Today.kz.