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Величкин: «Магнитке» нужен был защитник с опытом, Пивцакин — хорошее усиление

31 августа 2017, четверг. 14:59 Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал обмен защитника Никиты Пивцакина из ЦСКА на Дмитрия Шуленина.

ЦСКА обменял Никиту Пивцакина в «Металлург» на Дмитрия Шуленина

«Для «Металлурга» Никита Пивцакин стал хорошим усилением, а у ЦСКА был перебор среди защитников. Они взяли Дмитрия Шуленина. Парень помоложе, пригодится им на отдалённую перспективу. У нас на отдалённую перспективу есть свои ребята 1996, 1997, 1998 годов рождения. «Магнитке» нужен был защитник с опытом. Несмотря на относительную молодость Пивцакина, он достаточно опытен. Мы смотрели по стилю, по системе. Получили тренерский заказ от Ильи Воробьёва. Спасибо Игорю Есмантовичу за понимание. Отработали, нашли взаимный интерес», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК ЦСКА Геннадий Величкин Никита Пивцакин
Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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