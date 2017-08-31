Бишоп: выбрал «Даллас», потому что я на пике карьеры и хочу выигрывать

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп рассказал, что выбрал для продолжения карьеры клуб из Техаса, потому что хочет побеждать.



«Я всегда ставлю две цели: выиграть первый матч и попасть в плей-офф. Надо идти от игры к игре, нельзя забегать слишком далеко вперёд, думать о том, что будет через полгода. Сначала надо концентрироваться на тренировочном лагере, пытаться стать лучше. Затем надо набрать первые два очка перед тем, как набрать четыре, шесть и так далее. Надо фокусироваться на ближайших целях, а если всё будет получаться в начале сезона, очки будут накапливаться. По мере приближения плей-офф можно задумываться о нём. Пока я беспокоюсь только о первых двух очках.



«Даллас» был талантливой командой ещё до приобретений, которые сделал летом. Два года назад они выиграли дивизион, набрали больше 100 очков. У них был талант и мастерство, такие игроки, как Сегин или Бенн, нечасто встречаются, тем более не в каждой команде есть пара таких. Мне как вратарю приятно осознавать, что у нас есть кому забивать.



Когда я выбирал клуб, главным было найти хорошую команду, потому что я сейчас на таком этапе карьеры, когда хочу выигрывать. Я на пике карьеры и хочу это использовать. Надеюсь, в «Далласе» у нас получится это сделать", — приводятся слова Бишопа на официальном сайте НХЛ.

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