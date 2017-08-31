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Овечкин и Третьяк включены Forbes в список самых влиятельных россиян столетия

31 августа 2017, четверг. 15:36 Хоккей

Президент ФХР и легендарный вратарь Владислав Третьяк, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошли в список Forbes, включающий 100 самых влиятельных россиян столетия. Об этом сообщает «РИА Новости».

В список попал 21 современник, среди которых президент Владимир Путин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель «ВКонтакте» Павел Дуров, режиссёр Никита Михалков, певица Алла Пугачёва, математик Григорий Перельман, бывший министр финансов Алексей Кудрин и другие.

Овечкин три раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной России. Третьяк как вратарь команды СССР – трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира. ИИХФ признала его лучшим голкипером ХХ века, кроме того, Третьяк стал первым европейским игроком, включённым в Зал хоккейной славы НХЛ.

Овечкин стал первым номером драфта НХЛ 2004 года, в 2017 году включён в список 100 величайших игроков НХЛ. Россиянин в дебютном сезоне был признан лучшим новичком лиги, трижды завоёвывал «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», шесть раз — «Морис Ришар Трофи».

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Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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Александр Овечкин Владислав Третьяк
Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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