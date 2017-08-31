«Северсталь» установила на арене освещение, позволяющее транслировать матчи в HD

Директор «Северстали» Алексей Кознев рассказал, что клуб установил в ледовом дворце новую осветительную систему, которая соответствует действующему регламенту КХЛ и позволяет обеспечивать трансляции в режиме 360°, камерами 4К и в режиме HDTV. Она также позволяет проводить съёмку в режиме SlowMotion. В межсезонье в ледовом дворце также была покрашена бетонная плита, являющаяся основанием ледовой поверхности. Благодаря этому лёд визуально стал светлее и ярче.



«Наш ледовый – это дом команды. И в этом году мы его благоустроили. Проведена реконструкция в части освещения. Оно заменено полностью и теперь соответствует всем требований регламентов. Также мы «покрасили лёд». Так что всё стало ярче и красивее.



Мероприятия для болельщиков, которые были у нас в прошлом сезоне, остаются. И даже мы несколько расширили количество акций и различных мероприятий. Но я пока не буду раскрывать секрет новинок. Мы ждём болельщиков на матчах, где они смогут увидеть всё своими глазами», — цитирует Кознева пресс-служба клуба.

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