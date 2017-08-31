А. Медведев: слова Чернышенко? Предпочитаю не через прессу обсуждать вопросы

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал заявление президента КХЛ Дмитрия Чернышенко о том, что слова Медведева об антидопинговой лаборатории не идут на пользу лиге.



«Предпочитаю не через прессу обсуждать серьёзные вопросы. Тем более создание собственной лаборатории ни в коей мере не отменит и не сузит взаимодействие лиги с ВАДА или с РУСАДА, когда она вернёт себе полномочия. Допинг-контроль для международных соревнований в любом случае находится в руках международных организаций. Может быть, у Чернышенко была неполная информация», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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Чернышенко заявил, что у КХЛ чёткая позиция – нетерпимость допинга