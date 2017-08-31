Хекстолл: у «Филадельфии» нет нужды в Патрике, не собираемся форсировать дебют

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл прокомментировал восстановление форварда Нолана Патрика, выбранного под вторым номером драфта-2017.



«Патрик выздоровел и готов. Чтобы заслужить место в составе ему надо делать то же самое, что и другим молодым игрокам, — показать, что он может помочь команде. У нас нет нехватки игроков, у нас нет нужды в нём. В команде есть другие ребята, которые могут играть, а также ветераны, так что мы в хорошей позиции.



Мы не собираемся форсировать его дебют в НХЛ. Считаю, что мы можем рассчитывать на внутренние резервы вместо того чтобы подписывать свободных агентов, но место в составе надо заслужить. Я не буду разочарован, если Патрик не попадёт в команду. Если ему будет нужно время, нестрашно. Мы рассчитываем, что он будет играть за нас следующие 10-15 лет, а не день и не месяц, так что исходим из того, что будет лучше для него», — цитирует Хекстолла The Philadelphia Inquirer.

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