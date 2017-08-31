Кагарлицкий: надеюсь, болельщики видели, что игроки «Северстали» бились

Форвард череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги неудачной выездной серии команды.



«Первые игры были все же немного скомканными. В матче с „Барысом“ мы немного поменяли игру в нападении, стали больше бросать. Поэтому и пошли голы. Надо этот настрой в атаке перенести на домашние встречи. Дома у нас будут еще и болельщики, которых мы очень ждем. Я надеюсь, что они видели, что команда бьется, и придет полный дворец. Поддержка трибун всегда заводит команду. Нам их очень не хватало.



Сейчас мы ждем только побед. За четыре игры мы, конечно, устали, выложились. Но у нас была хорошая предсезонная подготовка. И сил хватит на весь сезон. А сейчас у нас был один выходной день, и до первого матча дома есть еще двое суток», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт команды.



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