Вратарь «Сочи» Константин Барулин был заменён в обоих своих матчах сезона

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Сочи» при счёте 1:6 был заменён вратарь гостей Константин Барулин.



32-летний голкипер принял участие в двух матчах сезона, оба раза не доиграв их до конца. Обе свои победы в чемпионате-2017/18 команда Сергея Зубова одержала, когда весь матч в воротах проводил голкипер Дмитрий Шикин.



В игре с «Куньлунь Ред Стар» Барулин был заменён на 45-й минуте после того, как отразил 13 бросков из 17.



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