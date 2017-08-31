Канадские болельщики на кукурузном поле сделали рисунок в честь «Торонто»

Поклонники канадского клуба «Торонто Мэйпл Лифс» братья Том и Чип Хантеры сделали на своём кукурузном поле огромную надпись в честь 100-летия команды. Рисунок, на котором кроме букв есть ещё и стилизованные изображения нападающих Остона Мэттьюса и Митча Марнера, будет использоваться как лабиринт.



В импровизированном лабиринте будут проводиться тематические игры для болельщиков «кленовых листьев». Все игры будут связаны с «Торонто», гостям лабиринта будут задаваться различные вопросы на знание истории любимой команды.



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