«Салават Юлаев» — «Сочи»: хозяева установили рекорд, забив 10 раз за два периода

Уфимский «Салават Юлаев» в матче с хоккейным клубом «Сочи» сумел забросить 10 шайб в ворота противника уже за 32 минуты игрового времени. На данный момент в матче идёт перерыв перед третьим периодом, счёт во встрече — 10:3.



10 голов, забитые одной командой за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.



Отметим, что вратарь сочинцев Константин Барулин был заменён после шестой шайбы на Дмитрия Шикина.



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