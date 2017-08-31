Кекяляйнен: Панарина нельзя считать узким специалистом и только финишёром

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением об игровых качествах форварда Артемия Панарина.



«Панарина ни в коем случае нельзя считать узким специалистом, финишёром. Он может отдать пас, обострить атаку, обыграв соперника один на один. У него высокая скорость, потрясающая техника. Он наладил отличное взаимопонимание с Кейном, который также великолепно владеет пасом. У него будет шанс сыграть с ведущими игроками нашей команды», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

Панарин: в «Коламбусе» хочу вырасти как игрок и помочь команде выиграть трофеи