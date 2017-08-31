«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над ХК «Сочи», матч закончился со счётом 11:3. Данная победа стала рекордной для клуба из Башкортостана.



В составе хозяев голами отметились: Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артём Фёдоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Евгений Коротков и Энвер Лисин, сделавший дубль. У сочинцев шайбы забросили Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.



10 голов, забитых одной командой за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.



«Салават Юлаев» — «Сочи»: хозяева установили рекорд, забив 10 раз за два периода

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