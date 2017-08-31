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«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд

31 августа 2017, четверг. 19:18 Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над ХК «Сочи», матч закончился со счётом 11:3. Данная победа стала рекордной для клуба из Башкортостана.

В составе хозяев голами отметились: Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артём Фёдоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Евгений Коротков и Энвер Лисин, сделавший дубль. У сочинцев шайбы забросили Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.

10 голов, забитых одной командой за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.

«Салават Юлаев» — «Сочи»: хозяева установили рекорд, забив 10 раз за два периода

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

КХЛ - регулярный чемпионат
31 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
11 : 3 4:1, 6:2, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Уэллман (Хомицкий, Лапенков) – 03:12 (5x5), 1:1 – Макаров (Лисин, Куляш) – 06:27 (5x5), 2:1 – Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 08:44 (5x4), 3:1 – Фёдоров (Зубов) – 16:16 (5x5), 4:1 – Кокарев (Зубов) – 19:29 (5x5), 5:1 – Логинов (Арзамасцев) – 23:48 (5x3), 6:1 – Ларсен (Скривенс) – 24:17 (5x4), 7:1 – Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен) – 26:00 (5x5), 8:1 – Бодров (Куляш, Лисин) – 27:57 (5x5), 9:1 – Лисин (Бодров, Макаров) – 31:19 (5x5), 10:1 – Коротков (Лазарев) – 31:37 (5x5), 10:2 – Щегольков (Хомицкий, Щитов) – 34:09 (5x5), 10:3 – Падакин – 35:10 (5x5), 11:3 – Лисин (Макаров, Куляш) – 50:51 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Сочи
Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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