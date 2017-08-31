Бадюков: у Толванена пока всё классно получается, отличный паренёк растёт

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением об игре 18-летнего нападающего «Йокерита» Эели Толванена.



«Как не оценить Эели Толванена? 18-летний пацан, по сути, решивший пойти путём американца Остона Мэттьюса, ещё не так давно выступавшего в Швейцарии. Толванен не поступил в Бостонский университет и поехал набираться игрового опыта в Европу. И пока у него всё классно получается, он в каждом матче самый активный. Отличный паренёк растёт», — приводит слова Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Йормакка: Толванен уже играет, как Мозякин и Ковальчук, а ему всего 18 лет