Воропаев: Зубов продолжает работу, нам делать выводы из-за одного проигрыша?

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:11) и заявил, что скоропалительных выводов в отношении главного тренера Сергея Зубова приниматься не будет.



«В матче с «Салаватом Юлаевым» мы наделали много ошибок. Будем разбираться. Продолжает ли работу Сергей Зубов? Нам что, делать выводы из-за одного проигрыша? Он продолжает работу дальше. В чём проблема-то? Есть две победы и два поражения. Что касается игры Константина Барулина, то пока вот так», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд