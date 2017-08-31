«Ак Барс» — «Лада»: Андрей Марков забросил свою первую шайбу за клуб

В матче казанского «Ак Барса» и тольяттинской «Лады» заброшенной шайбой сумел отметиться защитник хозяев Андрей Марков. Для 38-летнего защитника гол стал первым, забитым за клуб из столицы Татарстана. Всего на счету хоккеиста теперь 6 (1+5) результативных баллов в четырёх встречах, он является лучшим бомбардиром команды Зинэтулы Билялетдинова.



В среднем Марков проводит на льду около 20 минут за матч.



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